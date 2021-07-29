Kılıçdaroğlu: Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, canlıların hesabı sorulur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Manavgat'ın ardından Marmaris'te de orman yangını çıkmasıyla ilgili olarak, "Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin!" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'nın ardından Marmaris'te de orman yangını çıkmasıyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.

Şimdi de Marmaris’ten yangın haberleri geliyor. Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir. Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, ormanlarda yaşayan canlıların hesabı sorulur. Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 29, 2021

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Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi de Marmaris’ten yangın haberleri geliyor. Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir. Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, ormanlarda yaşayan canlıların hesabı sorulur. Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin!"