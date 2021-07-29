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    İstanbul'da servis ücretlerine zam

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107291045089050-istanbulda-servis-ucretlerine-zam/

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, servis ücretlerine yüzde 15 zam yapılması teklifi kabul edildi. Bin adet yeni taksinin hizmete alınması teklifi ise oy çokluğuyla reddedildi. 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüşmesine karar verildi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

    Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün öğrenci ve personel servis taşımacılığı ücret tarifesi düzenlenmesiyle ilgili teklif toplantıda ele alındı.

    Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yüzde 19,01, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ise yüzde 22, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İl Milli Eğitim temsilcileri de yüzde 15 zam önerisinde bulundu.

    Oturumu yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her üç teklifi de ayrı ayrı oylattı.

    Oylamada, yüzde 15'lik zam teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.

    Daha önce 0-1 kilometre arasında 271 TL olan fiyat 311,65 liraya yükseltilirken, diğer tüm mesafelere yüzde 15 artış yapıldı.

    750 minibüs ve 250 dolmuş taksiye dönüşecek

    Öte yandan, İstanbul trafiğini ilgilendiren kararların görüşüldüğü toplantıda, İstanbul genelinde ilk etapta bin adet yeni taksinin hizmete alınmasını kapsayan taksi taşımacılığını düzenleme teklifi de görüşüldü. İBB'nin teklifi, uzun tartışmalar sonucunda oy çokluğuyla reddedildi.  

    İmamoğlu taksi talebiyle ilgili, "Israrla ve inatla tekrar etmeye devam edeceğim ki, düzenlediğimiz, ölçtüğümüz, biçtiğimiz, tasarladığımız ve 5 bin taksi ihtiyacı olduğunu bildiğimiz bu şehirde, bunu İBB layıkıyla da işletebilir. Bu bir regülasyon görevi oluşturur. Bu sistem diğer taksileri de bu sisteme çeker ve onları da sisteme katar. Hiçbir zaman esnaf, şoför, taksi plaka sahibi mağdur olmaz. Bu sayede herkes kazanır" dedi.

    İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Bin taksiye evet dersek, bunun bir ihale süreci olacak. Şeffaf olarak yapılacak. Herkesin gözü önünde canlı yayınla yapılacak. Belediyenin mülkiyetinde işletilecek taksiler. Bu ne sağlayacak. Çalışan esnafımızın özlük hakları korunmuş olacak. Daha teknolojiye uygun iletişim teknolojilerle taksi çağrılabilecek ve yeni bir taksi modelinin nasıl olması gerektiğini göstermiş olacağız" diye konuştu. 

    'İstanbul'da taksi sayısı yeterli'

    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporuna göre İstanbul'da taksi sayısının yeterli olduğunu belirterek, "İstanbul'da bazı saatlerde özellikle sabah ve akşam saatlerinde olmak üzere, metro, metrobüs, raylı sistemler, minibüsler ve halk otobüslerinde yolcu yığılmaları başladığı zaman paralel olarak taksi taşımacılığı talep edenlerde de yığılma oluyor. Sabah saatlerinde nasıl metroya metrobüse, tramvaya İstanbul halkı binmekte zorlanıyorsa aynı oranda da taksiye bir yoğunluk oluyor. Bırakın bin taksiyi 40 bin taksiyi hizmete alsanız o saatlerde halkın o ihtiyacına cevap veremezsiniz" sözleriyle yeni taksi alımına gerek olmadığını ifade etti. 

    Toplantıda, İBB'nin teklif ettiği 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin, taksiye dönüştürülme teklifi görüşüldü. Minibüs ve dolmuş taksi esnafını ilgilendiren teklifte, UKOME üyeleri uzun görüşmelerin ardından uzlaştı. Görüşülen teklif oy birliğiyle geçti. Twitter hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu,  "İstanbulluların ve şoför esnafının sorunlarının çözümüne yönelik UKOME’ye sunduğumuz 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüşümünü içeren teklif kabul edilmiştir. İstanbul'a hayırlı olsun" ifadesini kullandı. 

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