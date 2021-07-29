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    GAMZE AÇAR'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 5 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Kendini attı deriz, yırtarız'

    © İHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Ankara'da 17 yaşındaki Gamze Açar'ın iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede tanık ifadesine yer verildi. Tanık Ö.E. ifadesinde, 4 çığlık sesinin ardından, “Kendini attı deriz, yırtarız, bizim başımızı yakmazlar” şeklinde konuşmalar duyduğunu anlattı.

     

    DHA'da yer alan habere göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otelde çalışan tanık Ö.E.'nin ifadesine yer verildi.

    Ö.E., olay günü otelin 7’nci katında bulunduğunu, saat 08.30 sıralarında iş için uyandığını belirterek, "Bu esnada ilk olarak çığlık sesi duydum. Aradan 2 dakika geçtikten sonra daha yüksek bir şekilde acı ve korku dolu şekilde çığlık sesi geldi. Odadan çıkmak için hazırlanmaya devam ederken 3’ncü kez bir çığlık sesi daha duydum. Bu kez aradan 5 dakika geçtikten sonra çok yüksek sesli bir çığlık sesi daha duydum. Bunun üzerine aynı odada bulunan arkadaşıma sesleri duyup duymadığını sordum. Bana son gelen sesi duyduğunu söyledi. Biz konuşurken bu kez ‘pat’ diye bir ses geldi. Bunun üzerine arkadaşıma şaka yollu ‘biri düştü sanırım’ dedim. Pencereden aşağı baktığımızda gerçekten birinin yerde yattığını gördük" dedi.

    Tanık Ö.E.'nin "Pat sesinin ardından 'Oğlum ne yapacağız, başımıza kalmasın, nasıl kurtulacağız bu işten' diye bir erkek sesi duydum. Devamında ise 'saçmalama oğlum, kendini attı deriz, yırtarız, bizim başımızı yakmazlar, kız zaten yeni geldi' diye karşılık verildiğini duydum. Daha sonra kuvvetli bir şekilde pencere kapanma sesi geldi" yönündeki ifadesi iddianamede yer aldı. İddianamede, otelde çalışan diğer tanıkların da benzer yönde ifadeler verdikleri belirtildi.

    Gamze Açar
    © DHA
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    Oda dağınıktı, televizyon kırılmıştı

    İddianamede, olay yeri inceleme tutanakları da yer aldı. Tutanaklarda olayın gerçekleştiği odanın genel görüntüsünün dağınık olduğu ve odada arbede ve kavga yaşandığının belli olduğu, televizyonun kırılmış ve yerlerde kırık porselen tabak ve cam parçaları bulunduğu belirtildi. 

    Raporda, odada bulunan sabit hatlı telefonun ahizesinin yere düşmüş olduğunun tespit edildi belirtilerek, 'muhtemelen maktul yardım çağırmak için yeltendiği sırada yere düştü' tespiti yer aldı.

    4 sanığa ait sperm örneği bulundu

    İddianamede Adli Tıp Kurumu raporu da yer aldı. Raporda Açar’ın iç çamaşırında alınan örneklerden sanıklardan 4’üne ait sperm örneği tespit edildiği bilgisi yer aldı. Açar’ın tırnaklarından alınan örneklerin ise sanıklar Rıza ve Mehmet Doğan’a ait DNA profilleriyle uyumlu olduğu belirtildi. Raporda, Açar'ın, saç ve kan örneklerinde yapılan inceleme sonucunda, sanıkların iddia ettiği gibi uyuşturucu madde kullanmadığı belirtildi.

    İddianame, Ankara Batı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar, 7 Eylül’de 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 63'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.

    Etiketler:
    Kadın cinayeti, Gamze Açar
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