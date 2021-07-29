Bodrum'da çıkan orman yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan yangınlarla ilgili soruşturma süreci başlatılırken, bir açıklama da Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Bugün, Marmaris yangınının ardından Bodrum'da da orman yangını başlamıştı. Söndürme ekipleri yangınlara müdahale ediyor.