Bakan Elvan: Konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde KDV'de indirim süresi 2 ay uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" dedi.
Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) July 29, 2021
Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun.
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