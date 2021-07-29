CHP'li Özkoç: Soylu ile görüştüm, yangınların sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine ulaşılamadığını söyledi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü belirterek, "Ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarının bir sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine henüz ulaşılamadığını söyledi. Yangınların aşırı sıcak dolayısıyla çıkabileceğini düşündüklerini ifade etti" aktarmasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesine ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Özkoç paylaşımında, "İçişleri Bakanı Sn. Soylu’yla görüştüm. Ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarının bir sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine henüz ulaşılamadığını söyledi. Yangınların aşırı sıcak dolayısıyla çıkabileceğini düşündüklerini ifade etti" bilgisine yer verdi.

Özkoç paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız bölgede çalışmalara devam ediyor. Tüm ekipler canla, başla yangınlara müdahale ediyor. Yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ediyoruz"

1- İçişleri Bakanı Sn. Soylu’yla görüştüm. Ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarının bir sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine henüz ulaşılamadığını söyledi. Yangınların aşırı sıcak dolayısıyla çıkabileceğini düşündüklerini ifade etti. — Engin Özkoç (@enginozkoc) July 29, 2021

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