Türk Dışişleri'nden sel felaketi yaşayan Afganistan'a taziye mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Nuristan vilayetinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle Kabil'e taziye mesajı gönderdi.

Açıklamada, "Afganistan’ın Nuristan vilayetinde meydana gelen sel felaketinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve selin ağır hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.