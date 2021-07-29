THY'den yangın bölgelerine uçuşu olanlara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

THY, yangın bölgelerine uçuşu olanlara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını açıkladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.