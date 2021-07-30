Marmara Üniversitesi Rektörü Erol Özvar, YÖK Başkanlığına atandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın YÖK üyeliği ve YÖK Başkanlığına atanması kararı art arda yayınlandı.

YÖK Başkanlığı görevi sona eren Yekta Saraç ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı. Saraç, 2014'ten bu yana YÖK Başkanı olarak görev yapıyordu.

Kararda, "Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddesi gereğince Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Erol Özvar kimdir?

1966'da İstanbul'da doğan Prof. Dr. Erol Özvar; ilk, orta, lise ve üniversite eğitimini aynı şehirde tamamladı. 1998'de Marmara Üniversitesi'nde doktora tezini sundu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yapan Özvar, 15 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Marmara Üniversitesi rektörlüğüne atandı

Özvar Türk Tarih Kurumu’nun bilim kurulu üyeliği yaptı ve Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği’nin idare kurulu üyesi. Özvar, ayrıca Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu'nun bilim kurulu üyesi.