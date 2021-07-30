Prof. Dr. Kadıoğlu'ndan orman yangınlarına ilişkin değerlendirme: Boş komplo teorileri ile bir şeyi çözemeyiz

Devam eden yangınlarla ilgili değerlendirmesini paylaşan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kadıoğlu, "Mevcut orman yangınları büyük ölçüde günümüzdeki meteorolojik şartlardan kaynaklanıyor. Şu an kuzey yarım kürede binlerce orman yangını var. Boş komplo teorileri ile bir şeyi çözemeyiz" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye genelinde devam eden yangınlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kadıoğlu, "Mevcut orman yangınları büyük ölçüde günümüzdeki meteorolojik şartlardan kaynaklanıyor. Şu an kuzey yarım kürede binlerce orman yangını var. Ateşe dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

Mevcut orman yangınları büyük ölçüde günümüzdeki meteorolojik şartlardan kaynaklanıyor. Hiç bir terörist grup ülkemizin her yerinde yangın çıkartacak güç ve kudrette değildir. Şu an kuzey yarım kürede binlerce orman yangını var. Ateşe dikkat edelim⚠️ — Mikdatca (@Mikdatca) July 29, 2021

Kadıoğlu, Manavgat'daki yangının ‘fön rüzgarı' etkisinde olduğunu belirterek, "Boş komplo teorileri ile bir şeyi çözemeyiz. Karadeniz'den gelip İç Anadolu’yu gecerek Toroslar’dan Akdeniz kıyılarına inen rüzgar ile her yer kurudu ve adyabatik olarak ısındı. Yakıt ve oksijen var. Biz sadece ısı kaynaklarını kontrol edebiliriz" dedi.

Boş komplo teorileri ile bir şeyi çözemeyiz. Karadenizden gelip İçanadoluyu gecerek Toroslardan Akdeniz kıyılarına inen rüzgar ile her yer kurudu ve adyabatik olarak ısındı. Yakıt ve Oksijen var. Biz sadece ISI kaynaklarını kontrol edebiliriz. Mekanizma şöyle👇 #MANAVGATYANİYOR pic.twitter.com/pZvlnud7hJ — Mikdatca (@Mikdatca) July 29, 2021

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