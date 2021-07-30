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    Fadıl Akgündüz

    Fadıl Akgündüz'ün şirketi için iflas kararı: Jetpa'nın tasfiye sürecine başlandı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Yarım kalan bir dizi projesi ile gündemde olan işinsanı Fadıl Akgündüz’e ait Jetpa Holding AŞ için kritik bir karar çıktı. Mahkeme 24 yıllık şirketin iflasına karar verdi. İflas kararı sonrası 62 milyon TL sermayesi olan Jetpa’nın tasfiye sürecine başlandı.

    JETPA Holding’ten alacaklı olan on binlerce kişi arasında yer alan Yaşar Yeşildağ, bu yılın başında şirkete karşı iflas talepli dava açtı. Yeşildağ’ın avukatları iflas avansını yatırdı. Mahkeme, ödemenin yapılması için şirkete yönelik depo kararı aldı. Ancak alınan karara rağmen, söz konusu tutar mahkemenin hesabına yatırılmadı.

    Hürriyet gazetesinin haberine göre, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi geçen 8 Temmuz’da yapılan 3’üncü duruşmada 24 yıl önce kurulan 62 milyon TL sermayeli şirketin iflasına karar verdi. Mahkemenin iflas kararı sonrası şirketin tasfiyesi için süreç başlatıldı. Bakırköy 1. İcra İflas Müdürlüğü eli ile yürütülen tasfiye nedeni ile 27 Temmuz’da şirketin Bağcılar Güneşli’deki adresine gidildi.

    İcra memurları, çilingir yardımı ile kapısını açtıkları Jetpa Holding binasında bulunan malları tek tek tutanak altına aldı. Şirket merkezinde yer alan eşyalar tespit tutanağına kaydedildi.

    'Şirketin içi boşaltıldı'

    'Jet Fadıl', Fadıl Akgündüz
    © AA
    'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz: Maddi zarar söz konusu ama bu bir dolandırıcılık anlamına gelmez
    Jetpa Holding AŞ’de yüzde 10 hissesi bulunan Sacit Duran, "Ben de, on binlerce alacaklı gibi yıllardır payımı almaya çalışıyorum. İflasına karar verilen şirketin içi boş. Didim’de bulunan otel dahil bir çok değerli gayrimenkul, Fadıl Akgündüz’ün ablası adına olan Aytepe Turizm’e kaydedildi. Didim Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığım dava ile Aytepe Otelcilik ve Turizm AŞ adına geçirilen varlıkları tekrar Jetpa Holding’in içine aktarmaya çalışıyorum. Böyle olduğu taktirde, alacaklılar paralarını alabilir” diye konuştu.

    İflasına karar verilen şirketin yüzde 40 hissesi Fadıl Akgündüz’e, yüzde 10 hisse Sacit Duran’a, kalan yüzde 50 hisse ise Almanya ve İsviçre’de bulunan şirketlere ait.

    Dolandırıcılık davası devam ediyor

    Para veren binlerce kişi dava üstünü dava açsa da umduklarını bulamadı. 2003 yılında cezaevine giren Akgündüz 15 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. Akgündüz 2010 yılında ise Bayrampaşa’da bulunan Caprice Gold isimli proje ile ortaya çıktı. 7 yıldızlı tesis olarak lanse edilen projede devre mülk satışları yapıldı.

    'Jet Fadıl', Fadıl Akgündüz
    © AA
    Jet Fadıl Caprice Gold'a geldi, mağdurlar inşaata akın etti
    28 bini aşkın kişiden 1,4 milyar liraya yakın para toplandı. Bu proje de yarım kaldı. Akgündüz, Caprice Gold’den sonra Maldivler’de de devre tatil satışı yaptı. Bu proje için de 190 milyon dolar topladı. 2015 yılında, yeğeni Salih Obut ile birlikte tutuklanan Akgündüz, Mart 2017’de tahliye oldu. Akgündüz’ün ‘nitelikli dolandırıcılık’ iddiası ile yargılandığı dava sürüyor. Akgündüz’ün 2 bin 443 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

    Sürücü kursu ile başladı

    Fadıl Akgündüz’ün ismi bugüne kadar, yarım kalan bir dizi proje ile anıldı. İlk olarak 1987 yılında Jet Sürücü Kursu ile işe başladı. ‘Jet Fadıl’ lakabı da bu şirketin unvanından doğdu. Akgündüz, bir dönem Proton otomobillerinin Türkiye distribütörü oldu. Jet-Kent adı ile de konut inşa etti. İstanbul, Ankara ve Antalya’da binlerce konut üretileceği açıklandı.

    Bu projelerin bir kısmı tamamlanırken, önemli bir bölümüne kazma dahi vurulmadı. Akgündüz’ün şöhreti ise Avrupa’da yaşayan gurbetçilerden topladığı 350 milyon Euro ile parladı. Akgündüz bu parayı, Siirt’te kuracağı otomobil fabrikası için topladığını söyledi. “İmza” adı verilen otomobilin tanıtımı yapıldı ancak ne fabrika arazisi alındı ne bina yapıldı.

    Etiketler:
    iflas, Mahkeme, Karar, Fadıl Akgündüz (Jet Fadıl), Fadıl Akgündüz
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