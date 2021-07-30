THK Başkanı Aşçı: Özel bir durumum vardı, düğüne gitmek zorunda kaldım

Türkiye genelinde orman yangınları devam ederken, Türk Hava Kurumu’nun (THK) yangın söndürme araçlarının kullanılamaması da tartışılan konular arasında.

Konuyla ilgili olarak CNN Türk'te katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan THK kayyum heyeti başkanı Cenap Aşçı, yangınlar sırasında düğüne gittiğini açıkladı.

Aşçı, "Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.