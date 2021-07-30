Best Model birincisi Onur Seyit Yaran'ın korunma talebi reddedildi

Best Model birincisi ve dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran, kendisini silahla yaralayan Serhat Okuducu’dan korunma talebi mahkeme tarafından 'taraflar arasında aile bağının olmadığı ve tek taraflı ısrarlı takibin bulunmadığı' gerekçesiyle reddedildi.

Best Model Of Turkey 2016 birincisi oyuncu Onur Seyit Yaran, 22 Eylül 2020 günü kendisini silahla yaralayan ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilen Serhat Okuducu’dan korunmak için mahkemeye başvurdu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre mahkeme, taraflar arasında aile bağının olmadığı ve tek taraflı ısrarlı takibin bulunmadığı gerekçesiyle Yaran’ın korunma talebini reddetti. Okuducu’nun sosyal medyada "Yarım bıraktığım işi tamamlamaya geleceğim" şeklinde paylaşımlar yaptığını söyleyen Yaran, karara itiraz etti.

Ne olmuştu?

Olay, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak'ta 22 Eylül 2020'de saat 18.45 sıralarında meydana gelmişti. Dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran ve iki arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından şüpheli Serhat O., Onur Seyit Yaran'a ateş ederek omzundan yaralamıştı.