'İstanbul’un yüzde 41.5’i aşı olmak istemiyor'

Henüz aşı olmayan katılımcıların yüzde 41.5’i, 18-44 yaş katılımcıların yüzde 39.4’ü, 45-59 yaş katılımcıların ise yüzde 54.1’i Kovid-19 aşısı olmak istemediğini ifade etti.

İstanbul’un ilk üç sorunu geçmiş aylarda da olduğu gibi yine deprem, ekonomik sorunlar ve ulaşım oldu. Yüzde 46.4 olası İstanbul depremi, yüzde 37 ekonomik sorunlar ve yüzde 36.9 ulaşım olarak belirtirken, bunları göçmen ve mülteciler sorunu takip etti.