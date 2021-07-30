Meteoroloji'den uyarı: 3 bölgede sıcaklık 8 dereceye kadar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklık mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sağanak yağış uyarısı

Öte yandan, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.