İstanbul'da metro sefer saatlerinde değişiklik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Metro İstanbul sefer saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ongun, şu ifadeleri kullandı:
"Metro seferlerimiz Cuma ve Cumartesi günleri, 00.00 sonrası 30 dakika aralıklı olacak şekilde 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Tam normalleşmeye geçildiğinde de gece seferlerimiz sabaha kadar sürecek."
İstanbullulara duyurulur.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) July 30, 2021
Metro seferlerimiz Cuma ve Cumartesi günleri, 00.00 sonrası 30 dakika aralıklı olacak şekilde 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Tam normalleşmeye geçildiğinde de gece seferlerimiz sabaha kadar sürecek. pic.twitter.com/oBPfC0rBBj
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