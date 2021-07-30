İstanbul'da metro sefer saatlerinde değişiklik

İstanbullulara duyurulur.



Metro seferlerimiz Cuma ve Cumartesi günleri, 00.00 sonrası 30 dakika aralıklı olacak şekilde 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Tam normalleşmeye geçildiğinde de gece seferlerimiz sabaha kadar sürecek. pic.twitter.com/oBPfC0rBBj