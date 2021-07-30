Manavgat Belediye Başkanı Sözen'den vatandaşlara yardım kampanyası uyarısı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sosyal medya hesabından belediyenin açtığı herhangi bir nakdi yardım kampanyasının bulunmadığını açıkladı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Manavgat’a yardım kampanyası adı altında para toplayan sosyal medya sayfalarıyla ilgili uyarıda bulundu.

Sözen, Twitter üzerinden yaptığı aç "Manavgat’a yardım kampanyası adıyla yayınladıkları hesap numaralarıyla paralar toplayan sosyal medya sayfaları olduğunu öğrendik. Belediyemizin açtığı herhangi bir nakdi yardım kampanyasının bulunmadığını belirtir, kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim" dedi.