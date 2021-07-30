İmamoğlu: Hacı Bektaşı Veli için hazırlanan etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hacı Bektaşı Veli’nin 750. vefat yılı nedeniyle bir dizi etkinlik yapacağını duyurmuştu.
Akdeniz ve Ege’de 2 gündür devam eden yangınlar ve hayatını kaybeden vatandaşlar için etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.
Açıklamayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptı.
İmamoğlu şunları kaydetti:
“Tüm canlılara ve insanlığa olan sonsuz sevgisi ve hürmetiyle bildiğimiz Hünkar Hacı Bektaşı Veli’nin 750. vefat yılı nedeniyle bugün başlaması planlanan etkinliklerimiz, birçok ilimizde devam eden yangınlar ve kayıplarımız nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.”
Tüm canlılara ve insanlığa olan sonsuz sevgisi ve hürmetiyle bildiğimiz Hünkar Hacı Bektaşı Veli’nin 750. vefat yılı nedeniyle bugün başlaması planlanan etkinliklerimiz, birçok ilimizde devam eden yangınlar ve kayıplarımız nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. pic.twitter.com/YIpY9navgR— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 30, 2021
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