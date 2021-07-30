İmamoğlu: Hacı Bektaşı Veli için hazırlanan etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi

Tüm canlılara ve insanlığa olan sonsuz sevgisi ve hürmetiyle bildiğimiz Hünkar Hacı Bektaşı Veli’nin 750. vefat yılı nedeniyle bugün başlaması planlanan etkinliklerimiz, birçok ilimizde devam eden yangınlar ve kayıplarımız nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. pic.twitter.com/YIpY9navgR