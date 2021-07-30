TGS: Cumhuriyet’in toplu sözleşme görüşmelerine başlanamadı

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Cumhuriyet’in toplu sözleşme görüşmelerine başlanamamıştır. Cumhuriyet yönetiminin TGS'nin yetkisine yaptığı itiraz 1.5 yıl sonra Yargıtay’da reddedilmiş, hukukî prosedür gereği taraflar bir araya gelmiş ancak işveren tarafı müzakereye başlamayacağını bildirmiştir. pic.twitter.com/bCiY3sFrLW