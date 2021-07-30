TGS: Cumhuriyet’in toplu sözleşme görüşmelerine başlanamadı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Cumhuriyet gazetesindeki toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.
TGS'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımında, şu ifadeler kullanıldı:
"Cumhuriyet’in toplu sözleşme görüşmelerine başlanamamıştır. Cumhuriyet yönetiminin TGS'nin yetkisine yaptığı itiraz 1.5 yıl sonra Yargıtay’da reddedilmiş, hukukî prosedür gereği taraflar bir araya gelmiş ancak işveren tarafı müzakereye başlamayacağını bildirmiştir."
📢 DUYURU:— Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) July 30, 2021
Cumhuriyet’in toplu sözleşme görüşmelerine başlanamamıştır. Cumhuriyet yönetiminin TGS'nin yetkisine yaptığı itiraz 1.5 yıl sonra Yargıtay’da reddedilmiş, hukukî prosedür gereği taraflar bir araya gelmiş ancak işveren tarafı müzakereye başlamayacağını bildirmiştir. pic.twitter.com/bCiY3sFrLW
Ne olmuştu?
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya dün görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Küçükkaya Twitter'dan yaptığı açıklamada Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un sendika karşıtı tavrı nedeniyle görevine devam etmeyi uygun bulmadığını söylemişti.
Ardından Cumhuriyet Gazetesi'nden Küçükkaya'nın istifası ve gazetedeki sendikal faaliyetlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:
"TGS’nin başlattığı Toplu Sözleşme görüşmesi, bugün saat:11.00’de Cumhuriyet gazetesinde başlamıştır. Bu yasal süreç devam edecektir. Cumhuriyet yönetimi sendikal faaliyetlere karşı değildir. Sendika, uzun yıllardır Cumhuriyet gazetesinde örgütlüdür."
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