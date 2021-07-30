1.5 yaşındaki bebeğine işkence yapan baba yeniden gözaltına alındı

İstanbul Şişli'de 1.5 yaşındaki Seyf isimli bebeğe işkence yapan babası Delil İbrahim ve aynı evde bulunan kadın yeniden gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde önceki gün iddiaya göre, apartmanın bodrum katından bebek ağlaması duyan üst kat komşusu Zilan Akman ve arkadaşı Safa Bayad aşağı indi.

Apartman boşluğundaki pencereden bakan Zilan Akman babasıyla yaşayan 2 yaşındaki Seyf isimli bebeğin titreyerek ağladığını gördü. Bebeğin yanına giden Akman, vücudunda morluklar ve yaralar gördü.

Durumu polise bildiren Akman, bebekle hastaneye gitti. Seyf bebek hastanede tedavi altına alınırken, Suriyeli baba Delil İbrahim ise gözaltına alındı.

Delil İbrahim ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 2 yaşındaki bebek, koruma altına alındı.

Olayla ilgili yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında baba Delil İbrahim ile Fas uyruklu A.S. dün gözaltına alındı. Şüpheliler "Kasten Yaralama" ve "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçlarından İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.