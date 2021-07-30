Türkiye yangınlarla mücadele ediyor

Kuzey Makedonya ile EURO 2020'de gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çeken Teknik Direktör Igor Angelovski, "Fenerbahçe menajerimle bağlantıya geçti ve Fenerbahçe ile görüştük. Böyle büyük bir kulübün benimle temasa geçmesi benim adıma çok önemliydi" dedi.