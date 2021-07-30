Kışlada yangın çıkaran kişi tutuklandı

Ankara Polatlı'da 8. Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında otları tutuşturarak, yangın çıkaran Kemal Ünal Y., Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Polatlı'da 58. Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında otları tutuşturarak yangın çıkaran Kemal Ünal Yıldırım'ın, konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmasına Polatlı Cumhuriyet Savcılığı itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Polatlı Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin 'kamu malına zarar verme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Suçüstü yakalanan Kemal Ünal Y., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeden ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı. Kemal Ünal Y.'nin 13 gün önce de aynı yeri yakma girişiminde bulunduğu ortaya çıkmıştı.