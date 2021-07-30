Bakanlık yetkilisi ile İmamoğlu tartıştı: 'Çocuk azarlar gibi konuşuyor, böyle kendini beğenmiş başkan görmedim

İstanbul'daki ulaştırma koordinasyon merkezi toplantısında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında tartışma yaşandı. Bakanlık görevlisi İmamoğlu'na "Çocuk azarlar gibi konuşuyor. Böyle kibirli, kendini beğenmiş belediye başkanı görmedim" sözleriyle tepki gösterdi.

Ulaştırma koordinasyon merkezi toplantısında, İstanbul genelinde ilk etapta bin yeni taksinin hizmete alınmasını kapsayan taksi taşımacılığını düzenleme teklifi görüşüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bin yeni taksinin hizmete alınmasını önerdi. Teklif oy çokluğu ile reddedildi.

Gündemdeki diğer konuysa 250 dolmuş taksinin ve 750 minibüs taksiye dönüştürülmesi teklifiydi. Müzakerelerin ardından teklif oy birliği ile kabul edildi. 6 bin 350 minibüs arasından kura yöntemiyle belirlenecek esnaflara taksi plakası verilecek.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre, toplantı esnasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel arasında sık sık tartışma yaşandı.

Yücel, "Çocuk azarlar gibi konuşuyor. Ben 17 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptım. Böyle kibirli, böyle kendini beğenmiş belediye başkanı görmedim" diye söylenerek salonu terk etti.