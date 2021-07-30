SunExpress’ten yangın bölgelerine destek: AFAD, AKUT ve itfaiye personeli ücretsiz taşınacak

Hava yolu, yangın bölgelerinde çalışma yürüten AFAD, AKUT ve İtfaiye uzman ekip ve personelini ücretsiz taşıyarak Türkiye’nin yangınla mücadele çabasına destek veriyor.

SunExpress, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde mağdur olan vatandaşlara ve bölgede çalışan ekiplere destek olmak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyasına destek olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin birçok farklı noktasında meydana gelen orman yangınlarından etkilenen bölgelerde mağdur olan vatandaşlara ve çalışma yürüten ekiplere destek olmak amacıyla Antalya merkezli hava yolu SunExpress, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyasına katıldığını duyurdu.

Şirket, ayrıca Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangından etkilenen bölgeye gönderilecek kargoları ve bölgede çalışma yürüten ekip ve afet uzmanlarını ücretsiz taşıyacağını açıkladı.

Şirket başlattığı kurum içi yardım kampanyası ile battaniye, yastık, gıda, hijyen kiti, giysi, çocuk bezi, dezenfektan, mutfak malzemeleri ve mama gibi ihtiyaç duyulan pek çok malzemeyi tedarik ederek belediyenin yardım kampanyasına destek veriyor.

Yaşanan yangın facialarının ardından ihtiyaç sahiplerine yardım göndermek isteyen dernek ve kuruluşların yardım malzemelerini hiçbir ücret talep etmeden ulaştıran havayolu, yangın bölgelerinde çalışma yürüten AFAD, AKUT ve İtfaiye uzman ekip ve personelini ücretsiz taşıyarak Türkiye’nin yangınla mücadele çabasına destek veriyor. Hava yolu ayrıca yangından etkilenen bölgelere uçuşu olan yolcuların biletleri için ücretsiz değişiklik ve açığa alma hakkı sunuyor.

SunExpress’in gönüllü çalışanlarından oluşan ve yardım taleplerini değerlendirip ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımları ulaştırmak amacıyla kurulan Guardian Angels (Koruyucu Melekler) komitesi, 2015 yılından bu yana yardım faaliyetlerinde aktif olarak rol alarak kurum içinde toplanan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.