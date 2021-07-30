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    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Kriz Merkezi'nde konuştu: Her yıl 1 tane uçak alınsa bugün 19 uçağımız olacaktı

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Kriz Merkezi'nde konuştu: Her yıl 1 tane uçak alınsa bugün 19 uçağımız olacaktı

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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yangınlarla ilgili, "Bu konuda İçişleri Bakanı ve AK Parti'nin Sayın Genel Başkanı açıklama yaptı. Elde hiçbir somut veri yok. Dolayısıyla eğer sabotajsa olay, çok daha vahim. Ormanımızdaki yangını söndürmek için dışarıdan uçak mı alacağız? Her yıl 1 tane uçak alınsa bugün 19 uçağımız olacaktı" dedi.

    Kılıçdaroğlu, yangın nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Manavgat-Gündoğdu İtfaiye İstasyonu'nda kurulan Manavgat Afet Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti, yürütülen mücadeleye ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

    Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, yangının boyutunun daha da fazla derinleşmemesini temenni etti.

    Her yıl orman yangını ve sellerin olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, her defasında "bu felaketler ilk kez yaşanmış gibi" sıfırdan önlem alınmaya çalışıldığını öne sürdü.

    Kılıçdaroğlu, iktidarın planlama ve öngörüde bulunmadığını savunarak, şöyle konuştu:

    Dün Türk Hava Kurumu ile görüşmek istedim. THK, Cumhuriyetle yaşıt bir kurum. Bazı rakamlar vereceğim ve bunları emin olun devleti yönetenler bilmiyor. Bilmedikleri içindir ki zaten önlem almayı bilmiyor. Yangın oluyor, can ve mal kaybı oluyor bakanlar konvoylarla geliyor. Niye kardeşim, niye önlemi zamanında almıyorsunuz? Her yaz yangın oluyor. Pek çok ülkede oluyor. THK, 2002'de yangınları söndürmek üzere 19 uçağı ve pilotu vardı. Bu uçakların 4'er tanesi İstanbul, İzmir, Edremit ve Çanakkale'de sürekli bekliyordu. Üç uçak da havada, sefer halinde yangın çıkarsa hemen müdahale etmek için. 2002'de bunlar varken neden şimdi yok? Nereye gitti bu uçaklar? Yangını söndürmek için ihaleye çıkılır mı? Bakan, 'yangın söndürme uçağı envanterimizde yok' diyor. Bu sorumsuzluğa bakar mısınız. Her yıl yangın olur ama beylerin envanterinde yangın söndürme uçağı yok. 19 yıldır iktidarsanız her yıl 1 tane yangın söndürme uçağı alınsa bugün 19 uçağımız olacaktı.

    2002'de 176 bölgede orman yangını çıktığını, THK'nın ilk andan itibaren yangına müdahale ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin orman varlığının dağlık ve kayalık bölgelerde meydana geldiğini ifade etti.

    Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki ormanların, insanoğlunun yangını söndürmek için ulaşamayacağı zor coğrafyalarda olduğunu vurgulayarak, yangın söndürme uçaklarının mücadelede etkin rolüne işaret etti.

    Helikopterlerin yangın söndürmede bazı riskleri de barındırdığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "Pervaneler çam kozalaklarını daha uzağa itiyor. Yangını büyütüyor aslında. Bunu işin uzmanları anlatıyor" dedi.

    Kılıçdaroğlu, felaketler karşısında neler yapılmasına ilişkin görüşlerini şöyle sıraladı:

    Hükümete samimi çağrıda bulunuyorum; THK yeniden eski görkemli günlerine kavuşturun. Dedelerimizin bize mirası bu kurum bunu yok etmek değil büyütmek gerekiyor. THK'nin devletin ihalesine girmesine gerek yok, bu konuda gerekirse yasal düzenleme yapılsın. Getirsinler kanun teklifini biz de 'evet' diyeceğiz. Onlar vermiyorsa biz getirelim 'evet' desinler. Yangın söndürme olayı yıllık ihaleyle yapılmaz, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir garabet yoktur. 10-15 yıllık yaparsınız. Ona göre insanlar uçaklarını alır. Bir sürü aksaklık var. Bugün geldik bu noktaya, buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Var olan sistemin Türkiye'yi ne hale getirdiğinizi görüyoruz. Her olay çıktığında yeniymiş gibi kabul ediyorlar.

    İHA'ların yangın söndürmede etkin rol alması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının sorunları kısa sürede çözmeye çalıştıklarını, bununla övündüğünü söyledi.

    Kılıçdaroğlu, aralarında AK Parti'lilerin de olduğu belediyelere bölgede sürdürülen mücadeleye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

    Sabotaj iddiaları

    Bir gazetecinin yangının çıkışla ilgili sabotaj iddialarını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bu konuda İçişleri Bakanı ve AK Parti'nin Sayın Genel Başkanı açıklama yaptı. Elde hiçbir somut veri yok. Dolayısıyla eğer sabotajsa olay, çok daha vahim. O zaman siz Türkiye'yi hiç yönetemiyorsunuz. Adamlar gelecek, Türkiye'nin her tarafında yangın çıkaracak ve siz bir kolaycılığa sapacaksınız; 'efendim onlar çıkardı yangını.' Peki sen devleti yönetmiyor musun kardeşim? Umarım böyle bir şey yoktur. Gerek İçişleri Bakanının arkadaşlarıma yaptığı açıklamalar, gerek bugün Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamada somut bir veri olmadığı ifade edildi" yanıtını verdi.

    Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın THK ile ilgili görüşlerinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

    Sayın Erdoğan'ın THK'den haberi var mı acaba? THK ne zaman kuruldu? THK 176 yerde yangın çıkarken toplumda çok büyük travma yaratmadan yangını söndürdü. Sayın Erdoğan keşke bu konuyu tartışabilse, o cesareti olabilse ve ben THK'nin ne kadar değerli bir kurum olduğunu anlatabilsem. Bu kurumun çok daha önemli görevler üstlenmesi gereken bir kurum olduğunu anlatabilsem. Dünyadan haberi yok. THK'den hiç haberi yok. 'Envanterinde yok' ne demek. Var efendim, ben görüştüm ama şu anda uçak kalksın müdahale etsin dediğiniz zaman 'pilot yok' 1 yıllık ihale olur mu? Sırf 'THK ihaleye girmesin' diye ihale şartnamesini değiştirdiler. Erdoğan'ın bundan haberi var mı? Ormanımızdaki yangını söndürmek için dışarıdan uçak mı alacağız Allah aşkına?

    Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, daha sonra yangında zarar gören Manavgat'ın bazı mahallelerinde incelemelerde bulundu.

    Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi'nde ise yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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    Öte yandan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı. AFAD da Manavgat'taki yangına ilişkin, Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti açıklamasında bulundu.
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