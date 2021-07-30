AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan 200 bin fidan bağışı

Akdeniz ve Ege bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen yangınlardan olumsuz etkilenen ormanların, yeniden ağaçlandırılması için AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin öncülüğünde, İstanbul’daki ilçe belediyelerine fidan bağışı çağrısında bulunuldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin fidan bağışı çağrısına İstanbul'daki 24 AK Partili ilçe belediyesi destek oldu.

AK Partili belediyeler toplam 187 bin 500 fidan bağışladı.

İstanbul İl Başkanlığı’nın da 12 bin 500 fidan bağışıyla toplam 200 bin fidan rakamına ulaşıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kampanyaya destek veren belediye başkanlarına teşekkür eden Kabaktepe, “Yangından etkilenen ormanlarımızı yeniden ağaçlandırıyoruz. AK Parti İstanbul ailesi olarak 200 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Yakmaktan, yalandan ve terörden beslenenlere inat ihya ve inşa etmeye devam edeceğiz. Katkı sunan belediye başkanlarımıza teşekkür ederim.” dedi.

Karınca misali, yürekteki yangınlara bir damla su serpmek için yola çıktık.



AK Parti İstanbul ailesi olarak, İlçe Belediyelerimiz ile birlikte 200 bin fidan bağışlıyoruz. Kampanyamıza destek verenlere teşekkür ediyor, tüm vatandaş ve kurumlarımızı fidan dikmeye davet ediyorum. pic.twitter.com/zd9viIeO85 — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) July 30, 2021

​



AK Parti İstanbul İlçe Belediyelerinin fidan bağış sayısı ise şöyle:

İstanbul İl Başkanlığı: 12.500

Bağcılar Belediyesi: 20.000

Üsküdar Belediyesi: 20.000

Gaziosmanpaşa Belediyesi: 10.000

Eyüpsultan Belediyesi : 10.000

Beykoz Belediyesi: 10.000

Bahçelievler Belediyesi: 10.000

Kağıthane Belediyesi: 10.000

Ümraniye Belediyesi: 10.000

Arnavutköy Belediyesi: 10.000

Esenler Belediyesi: 7.500

Sultangazi Belediyesi: 6.000

Çekmeköy Belediyesi: 6.000

Tuzla Belediyesi: 5.000

Sultanbeyli Belediyesi : 5.000

Çatalca Belediyesi: 5.000

Başakşehir Belediyesi: 5.000

Pendik Belediyesi: 5.000

Şişli Belediyesi : 5.000

Sancaktepe Belediyesi: 5.000

Güngören Belediyesi: 5.000

Zeytinburnu Belediyesi: 5.000

Fatih Belediyesi: 5.000

Bayrampaşa Belediyesi: 5.000

Beyoğlu Belediyesi: 3.000