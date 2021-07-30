AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan 200 bin fidan bağışı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin fidan bağışı çağrısına İstanbul'daki 24 AK Partili ilçe belediyesi destek oldu.
AK Partili belediyeler toplam 187 bin 500 fidan bağışladı.
İstanbul İl Başkanlığı’nın da 12 bin 500 fidan bağışıyla toplam 200 bin fidan rakamına ulaşıldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kampanyaya destek veren belediye başkanlarına teşekkür eden Kabaktepe, “Yangından etkilenen ormanlarımızı yeniden ağaçlandırıyoruz. AK Parti İstanbul ailesi olarak 200 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Yakmaktan, yalandan ve terörden beslenenlere inat ihya ve inşa etmeye devam edeceğiz. Katkı sunan belediye başkanlarımıza teşekkür ederim.” dedi.
Karınca misali, yürekteki yangınlara bir damla su serpmek için yola çıktık.— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) July 30, 2021
AK Parti İstanbul ailesi olarak, İlçe Belediyelerimiz ile birlikte 200 bin fidan bağışlıyoruz. Kampanyamıza destek verenlere teşekkür ediyor, tüm vatandaş ve kurumlarımızı fidan dikmeye davet ediyorum. pic.twitter.com/zd9viIeO85
AK Parti İstanbul İlçe Belediyelerinin fidan bağış sayısı ise şöyle:
İstanbul İl Başkanlığı: 12.500
Bağcılar Belediyesi: 20.000
Üsküdar Belediyesi: 20.000
Gaziosmanpaşa Belediyesi: 10.000
Eyüpsultan Belediyesi : 10.000
Beykoz Belediyesi: 10.000
Bahçelievler Belediyesi: 10.000
Kağıthane Belediyesi: 10.000
Ümraniye Belediyesi: 10.000
Arnavutköy Belediyesi: 10.000
Esenler Belediyesi: 7.500
Sultangazi Belediyesi: 6.000
Çekmeköy Belediyesi: 6.000
Tuzla Belediyesi: 5.000
Sultanbeyli Belediyesi : 5.000
Çatalca Belediyesi: 5.000
Başakşehir Belediyesi: 5.000
Pendik Belediyesi: 5.000
Şişli Belediyesi : 5.000
Sancaktepe Belediyesi: 5.000
Güngören Belediyesi: 5.000
Zeytinburnu Belediyesi: 5.000
Fatih Belediyesi: 5.000
Bayrampaşa Belediyesi: 5.000
Beyoğlu Belediyesi: 3.000
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