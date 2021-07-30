Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım: Yok dedikleri uçağı teknoloji festivallerinde uçurdular, yangınlarda uçuramadılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye genelindeki yangınlara dair videolu bir paylaşımda bulunarak iktidarı eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Bunların her şeyi, hiç ettikleri 128 milyar dolar hikayesine benzemeye başladı. Var gibi ama yok gibi de… Yok dedikleri uçağı teknoloji festivallerinde uçurdular, yangınlarda uçuramadılar" ifadelerine yer verdi.

Bunların her şeyi, hiç ettikleri 128 milyar dolar hikayesine benzemeye başladı. Var gibi ama yok gibi de…

Yok dedikleri uçağı teknoloji festivallerinde uçurdular, yangınlarda uçuramadılar. pic.twitter.com/SbM0kAGINr — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 30, 2021

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