İran, orman yangınlarına müdahale için Türkiye'ye 1 uçak ve 2 helikopter gönderiyor

İran'ın Türkiye'deki yangınlara müdahale için 40 ton su atabilen yangın söndürme uçağı ile 2 helikopteri Türkiye'ye gönderme kararı aldığı belirtildi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün İran makamlarına dayandırdığı haberine göre, 10 saniyede 40 ton su atabilen ILLUSION-76 uçağı bu gece ya da sabah saatlerinde Dalaman Havalimanı’na inecek.

İran’ın gönderdiği uçağın ülkesinde de yangın söndürme amaçlı kullanıldığı bildirildi.

İran makamları açıklamasında, 'uçak ve helikopterleri dost ve kardeş Türkiye’ye destek olarak gönderdiklerini' belirttiler.