HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Biz Konya'ya gidiyoruz, yarın muhalefeti Konya'ya bekliyoruz

HDDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 7 kişinin hayatını kaybettiği Konya'daki silahlı saldırıya ilişkin olarak, "Yarın benimle birlikte geniş bir heyet Konya’da olacak. Bütün muhalefet partilerinin liderlerini ve demokrasi güçlerini de aynı tavrı sergilemeye çağırıyoruz. Onları da yarın Konya’ya bekliyoruz" dedi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu sonrasında açıklamalarda bulunan Sancar, "HDP üzerinden Kürt halkına karşı sistematik bir katliam politikası izleniyor. Geçtiğimiz günlerde Afyon’da, Ankara’da, Konya’da benzer ırkçı saldırılar yaşandı. İktidar tedbir almak yerine saldırı zeminini güçlendirecek politikalar izlemeye devam etti" dedi.

Saldırıyı kınadıklarını belirten Sancar, "Biz HDP olarak Kürt halkına yönelen bu ırkçı saldırıları göğüslemek için mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz, ama tekrar ediyoruz ortada ciddi bir kaos planı var, bu planın hedefi Kürtler üzerinden bu ülkede ortak yaşamın temellerini yok etmektir." ifadesini kullandı.

Sancar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece kınama yetmez, sadece başsağlığı mesajları yetmez. Yan yana durarak bu politikaları boşa çıkarmak için daha etkili, daha inandırıcı ve kararlı ortak tavra ihtiyaç vardır. Kürt halkı asla yalnız değildir, Kürt halkı asla bu saldırılar karşısında korkacak, sinecek bir halk değildir. Bu halkın iradesini temsil eden parti olarak HDP, Kürt halkının yaşam hakkını ve eşit yaşam imkanlarını koruyacak, büyütecek güce sahiptir. Yarın benimle birlikte geniş bir heyet Konya’da olacak. Bütün muhalefet partilerinin liderlerini ve demokrasi güçlerini de aynı tavrı sergilemeye çağırıyoruz. Onları da yarın Konya’ya bekliyoruz. Bunlar öyle kişisel husumet, çıkar, münferit öfke ile açıklanabilecek olaylar değildir. Tersine sistematik bir planın adım adım hayata geçirilen vahşi uygulamalarıdır. Hep birlikte yeter diyelim, faşizme ve ırkçılığa hep birlikte dur diyelim."

Konya’daki ırkçı katliama ilişkin acil toplanan Merkez Yürütme Kurulumuz açıklama yapıyor #KonyadaKatliam https://t.co/21g7qZoivP — HDP (@HDPgenelmerkezi) July 30, 2021

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