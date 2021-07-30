İçişleri Bakanı Soylu: Konya'daki katliamın Kürt-Türk meselesiyle bir alakası yoktur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'daki silahlı saldırıyla ilgili, "Konya'daki katliam, bu alçak tertip de istismar edilmeye çalışılmaktadır. Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur. Bunu, bu meseleye çekmek, bu saldırı kadar tehlikelidir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da aynı aileden 7 kişiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

"Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır" diyen Soylu, "Konya'daki bu katliam, bu alçak tertip de istismar edilmeye çalışılmaktadır. Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgilli herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Bunu, bu meseleye çekmek, bu saldırı kadar tehlikelidir" dedi.

11 yıllık bir husumet olduğunu belirten Soylu, "Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz. Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir" değerlendirmesinde bulundu.