CHP'li Özel: Katliamı kınıyor, iktidar partisini kutuplaştırıcı dilinden vazgeçmeye davet ediyorum

2,5 ay önce saldırıya uğrayan Dedeoğlu ailesinden 7 kişi vahşice katledildi.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 30, 2021
Saldırının ırkçı saiklerle işlenmiş olma ihtimali, konuyu titizlikle ele almamızı gerektiriyor.
Katliamı kınıyor, iktidar partisini kutuplaştırıcı dilinden vazgeçmeye davet ediyorum.#KonyadaKatliam https://t.co/hmmtTsQpgM
Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2,5 ay önce saldırıya uğrayan Dedeoğlu ailesinden 7 kişi vahşice katledildi. Saldırının ırkçı saiklerle işlenmiş olma ihtimali, konuyu titizlikle ele almamızı gerektiriyor. Katliamı kınıyor, iktidar partisini kutuplaştırıcı dilinden vazgeçmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
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