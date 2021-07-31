Fahrettin Altun: Bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin olarak, "Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provakasyondur, yalandır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Medya ve kamuoyundaki bilgi kirliliğine yönelik dikkatli davranma çağrısında bulunan Altun, "Toplumu bölmek ve halkı birbirine düşürmek için bu vahşi olayı istismar etmeye çalışan fırsatçı ve sorumsuz şahısları itidale davet ediyoruz. Medyamızı ve kamuoyumuzu olayla ilgili yaratılan bilgi kirliliği konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

"Biz biriz, beraberiz, Türkiyeyiz" diyen Altun paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki birlik ve beraberliğimizi ne bölücü unsurlar, ne de böylesi elim bir hadiseyi istismar etmeye çalışan kötü niyetliler bozabilir. "

Konya’da meydana gelen vahşi katliamda hayatını kaybedenlere Cenabı Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum.



Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provakasyondur, yalandır. https://t.co/AMAIb0ibJ4 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 30, 2021

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