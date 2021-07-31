İzmir'de yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, yabancı uyruklu iki kalabalık grup arasında çıkan kavgada, biri yabancı uyruklu olmak üzere iki kişi bıçaklandı. Yabancı uyruklu şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Akıncı mahallesi 1300 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, gün içerisinde aralarında tartışma çıkan yabancı uyruklu kişiler arasında akşam saatlerinde tekrar tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte kalabalık grup birbirine saldırmaya başladı. Kavga esnasında Mahad Abdı H., ile kavganın ortasında kaldığı ileri sürülen Ahmet Ç., şüpheli veya şüpheliler tarafından bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler gelmeden önce, çevredeki şahıslar tarafından Mahad Abdı H.’ye ilk müdahale yakınlardaki bir iş yerinin tuvaletinde yapılırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince durumu ağır olan Mahad Abdı H., ve Ahmet Ç., Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mahad Abdı H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Ahmet Ç.'nin durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, yakınlardaki bir otelde de kavgadan dolayı maddi hasar meydana geldiği görülürken, olay yerine gelen polis ekiplerince geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.