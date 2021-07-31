Konya'da aynı aileden 7 kişi öldürülmüştü: 10 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişi silahla vurularak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yeri inceleme işlemleri yapıldığı, maktullerin otopsi işlemleri yapılarak ailelerine teslim edildiği ve soruşturma kapsamında delil toplama işlemlerinin devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirilmektedir. Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği saptanmıştır. Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir. 22.05.2021 tarihinde de iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir."

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: