Ertuğrul Özkök: Gallup'un araştırmasına göre dünyanın en az gülen ülkeleri sıralamasında Türkiye birinci

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Gallup tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Özkök, "Dünyanın en az gülen ülkeleri sıralamasında Türkiye birinci. Bizi Bangladeş, Nepal, Pakistan ve Sırbistan izliyor" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 'Aziz Nesin’in, Cem Yılmaz’ın ülkesi neden artık gülmüyor' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Dünyanın en ünlü araştırma kuruluşlarından biri olan Gallup, 116 ülkede bir araştırma yapmış. 160 bin kişiye sorular sormuş. Amaçları dünyanın gülme, öfke ve stres haritasını çıkarmak. Sonuçlar çok düşündürücü" diye başladı.

Özkök, şöyle devam etti:

"Dünyanın en az gülen ülkeleri sıralamasında Türkiye birinci... Bizi Bangladeş, Nepal, Pakistan ve Sırbistan izliyor... Gelelim 'Dünyanın yeni öfke haritası'na... Orada durumumuz daha iyi... Hiç olmazsa 1 numara değiliz... Ama 2 numarayız... Bir numara iç savaş yaşayan Irak... 2 numara biziz, bizi 3 numarada tarihinin en büyük çöküşünü yaşayan Lübnan ve son olaylarla iyice karışan Tunus izliyor...

Bir harita daha var... Stres haritası... 'Dünyanın en stresli halklarının yaşadığı ülkeler sıralaması...' Orada durumumuz daha da iyi... 2 numarada değiliz ama listeye direkt 4 numaradan girmişiz. Bizden önce 1 numarada Peru, 2 numarada Lübnan, 3 numarada Ekvator var...

Yangın var gücüyle devam ederken içimdeki yangın da giderek kontrolden çıkıyor... Biz ki... İsmail Dümbüllü’nün kavuğunun nesilden nesle aktarıldığı bir mizah ülkesiyiz... Aziz Nesin’in, Rıfat Ilgaz’ın 'Hababam Sınıfı'nın ülkesiyiz.

Metin Akpınarların, Zeki Alasyaların, Kemal Sunalların, Cem Yılmazların, Ata Demirerlerin, ‘Organize İşler’in, Recep İvediklerin, Kolpaçinoların ülkesiyiz... Ne oldu bize... Neler oluyor bize de... Dünyanın en az gülenler listesinde, liste başı oluyoruz...

'En az gülen' ne demek... 'Gülmeyen' demek... Neden yanıyor içimiz bu kadar... Ve giderek gülmeyi unutuyoruz... Acaba önce güldürme, güldürebilme güç ve cesaretimizi mi kaybettik? Güldüren olmayınca... Gülen de olmuyor mu..."