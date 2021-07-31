Bahçeli: Bayram münasebetiyle kendi ülkelerine gidebilenlerin geri dönüşlerine lüzum yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, göçmenlerle ilgili tartışmaları değerlendirdi. Bu insanların ölüme terk edilemeyeceğini belirten Bahçeli, "Şu da var ki, bayram münasebetiyle kendi ülkelerine gidebilenlerin, bu gidişlerinde sorun yaşamayanların geri dönüşlerine de lüzum yoktur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, göçmenlerle ilgili olarak son günlerde Türkiye'de yaşanan tartışmaları Türkgün gazetesinden Kadir Yıldız'a değerlendirdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız" şeklindeki açıklaması sorulan Bahçeli, "Bu karar sakat ve skandal bir karardır. İnsanlık değerlerine suikasttır. Ayrımcılıktır, ırkçılıktır, milletimizin alicenaplığıyla bağdaşmayan bir ilkelliktir. Ne yapacaklar, oksijenden de para mı alacaklar?" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bolu Belediye Başkanı şehrinin diğer işleriyle vakit geçirse daha hayırlı bir iş yapar. Türk milletinin tarihinde kendisinden yardım isteyip sığınan hiç kimse zalimlere teslim edilmemiştir. Bunlar tarih de bilmiyorlar. Ecdattan haberleri yok. Bu yanlış kararın hukuktan dönmesi de şarttır."

Düzensiz göç ile tam saha halinde pres yapıldığını ve bu durumun güven verdiğine değinen Bahçeli, "Sınır güvenlik önlemleri arttırılıyor. Sınır dışı ve geri gönderme kapasiteleri yükseltiliyor. Düzensiz göçü kaynağında önlemek için uluslararası mekanizmalar çalıştırılıyor" diye konuştu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bahçeli, şunları söyledi:

"İran ve Irak sınırlarımızda; 54 km’lik Iğdır-İran sınırının tamamı, 84 km’lik Ağrı-İran sınırının 82 km’si ve 121 km’lik Hakkari-İran sınırının 13 km’sinde olmak üzere 149 km’lik kısmında güvenlik duvarı ve devriye yolu çalışmaları tamamlanmıştır. Hakkâri-İran sınır hattının 30 km’lik kısmında güvenlik duvarı ve devriye yolu çalışmalarının da devam ettiği anlaşılmaktadır. Ülkemiz lazım gelen önlemleri sırasıyla almaktadır. Afganistan’daki gelişmeleri kuşkusuz dikkatle izlemekte yarar vardır."

Bahçeli, muhabirin "Peki siz göç olgusuna nasıl bakıyorsunuz? Suriyeliler, Afganlar derken Türkiye doldu taştı?" şeklindeki sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"İnsanlığın var oluşundan beri göç mühim bir mesele olarak varlığını korumuştur. Türkiye bir göç güzergahındadır. Aynı zamanda kıtaların kavşak ve kaynaşma noktasındadır. Suriyelilerin ülkelerindeki zulüm, terör ve iç karışıklıklardan dolayı Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkeye sığındıkları bilinmektedir. Onlar bize misafirdir. Ve geçici koruma statüsüyle ülkemizde bulunuyorlar. Göçlerine neden olan vahim olaylar durulmadan, şiddet sahneleri durmadan bunları kapı dışarı etmek insanlıkla izah edilemez, inançlarımızla örtüşmez.

Türk milleti aranan, beklenen, özlenen, merhamet ve hoşgörüsüne ihtiyaç duyulan bir millettir. Biz ilkesel olarak ülkemizde geçici statüde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının, güvenli ve huzurlu şekilde tekrar kendi ülkelerine gönderilmesinden yanayız.

'Ülke olarak demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız'

Ancak öncelikle göçe kaynaklık teşkil eden sıcak ortamın soğuması, sertliklerin yumuşaması, gergin atmosferin zayıflaması lazımdır. Bu vasat ortaya çıkmadan, bize sığınanları nasıl ateşe atarız? Nasıl ölüme terk ederiz? Şu da var ki, bayram münasebetiyle kendi ülkelerine gidebilenlerin, bu gidişlerinde sorun yaşamayanların geri dönüşlerine de lüzum yoktur.

Ülke olarak demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız. Nüfus istiklalimizi korumak mecburiyetindeyiz. Önümüzdeki 50 yıl, 100 yıl için demografik bir projeksiyon hazırlanmalıdır. Gelecekte nüfusun bileşenleri nasıl olacak? Anadolu coğrafyasındaki demografik dağılımın içeriği nasıl şekillenecek? Suriyeliler bize emanettir. Buna diyeceğim bir şey yoktur. Ama ilanihaye burada kalmaları mümkün değildir.

Vatandaşlarımızın sorun ve şikâyetlerinden birisi de budur. Gettolaşmaya, şiddet ve asayişsizlik olaylarının yayılmasına, huzursuzluğun genişlemesine müsaade edilmemelidir. Bir yanda ülkesi için canını ortaya koyanlar varken, diğer yanda sığındığı ülkenin plajlarında keyif sürenler doğal olarak maşeri vicdanda sorgulanmaktadır. Bu çelişki tepki toplamaktadır.

'En hazırlıklı partiyiz'

Sınır aşan göçler konusunda Milliyetçi Hareket Partisi en hazırlıklı partidir. Bu konuda çok değerli ilim ve fikir insanlarımızla çalıştık, 2018 yılında kapsamlı bir rapor hazırladık. Partimizin Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının koordinasyonunda çok önemli bir çalışma hayata geçmiştir. Ne yapacağımızı biliyoruz, neyin olması gerektiğinin farkındayız.

Milletimizin taleplerini görüyoruz. Unutmayalım ki, bizi umut görüp, güvence görüp, sığınak görüp, ülkemize gelen hiç kimseyi de, gelmelerine sebep olan hadiseler bitmeden geri gönderemeyiz. Sığınmacıların kontrol ve denetimden uzak şekilde istedikleri yerlere gidip yerleşmelerine de bir sınır getirmeliyiz. İstanbul’da sıkıntı vardır, Kilis ve Gaziantep başta olmak üzere sınır il ve ilçelerimizde şikayetler üst düzeydedir. Bunları görmek, vatandaşlarımızın sesine kulak vermek durumundayız.

'Göç dalgası bizi zorlar'

Ülkemizde 500.000’e yakın Afgan mülteci olduğu tahmin ediliyor. Elbette önümüzdeki riskli ve tehlikeli süreçte göç dalgasının sınırlarımıza iyice dayanacağı, ülkemizi zorlayacağı görülüyor. Buna karşı tedbirli olmalıyız. Teyakkuz halinde olmalıyız. Bir derviş sabrıyla kozamızı örmeliyiz.

'Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır, demografik yapımıza kumpastır'

Bahçeli, "Ya Afganların gelişine ne diyorsunuz? Kitlesel bir göçten bahsediliyor" sorusunu da yanıtladı. "Afganistan’daki çatışma ortamı kızışmış haldedir. Bu ülkede belirsizlikler artmıştır. Kırılgan bir devlet yapısı gittikçe derinleşmektedir. Taliban son haftalarda bilhassa ülkenin kuzeyindeki vilayetlerde kontrol alanlarını genişletmiştir" ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

"İlk aldığım bilgiler çerçevesinde söylersem, şu anda, Afganistan’daki toplam 398 ilçenin yarısından fazlasında Taliban hakimiyet kurmuştur. Diğerlerini ele geçirme mücadelesi de kanlı şekilde sürmektedir. Taliban hiçbir vilayet merkezinde egemen değildir. Fakat Eylül ayıyla birlikte şehir merkezlerine saldırıların yoğunlaşacağı ileri sürülmektedir. Türkmenistan, İran ve Tacikistan sınır kapıları Taliban’ın elinde. Özbekistan sınır kapısının düşmesi de an meselesi. Afganistan’da son zamanlarda özellikle sivilleri ve okul öğrencilerini hedef alan ve çok sayıda can kaybına yol açan terör eylemleri gerçekleşmiştir.

ABD, 13 Nisan 2021 tarihinde, Afganistan’dan çekilme sürecini 11 Eylül’e kadar tamamlayacağını açıklamıştır. Çekilme süreci de 1 Mayıs’ta başlamıştı. Aynı ABD’de şimdi de Irak’tan çekileceğini açıklamıştır.

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Ormanlar değil yüreğimiz yandı https://t.co/q3HUSUilCE — MHP (@MHP_Bilgi) July 31, 2021