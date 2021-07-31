İstanbul'un iki ilçesinde çekirge alarmı: 'Ölçtüm, yaklaşık 10-12 santim civarlarındaydı'

Sultangazi ve Arnavutköy'de havaların ısınmasıyla birlikte son günlerde görülmeye başlayan çekirgeler, her iki ilçe sakinlerini tedirgin etmeye başladı. Ev ve sokaklarda görülmeye başlayan çekirgelerin boyları 3 ila 6 santimetre arasında değişiyor.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen, "Bu çekirgeler sıcağı çok seviyor. Şu an ise bu çekirgelerin ortaya çıkmasının tam zamanı. Bu çekirge türleri istilacı bir tür değil. Bu yüzden vatandaşların korkmasına gerek yok. Çekirgelerin bir zararı yok" dedi.

Arnavutköy'de yaşayan Mehmet Tekin, "Son günlerde sıklıkla görmeye başladık. İş yerinde görüyoruz. Geçen evimizde fark ettik. Ürkütücü bir görüntü. Çocuklar tedirgin oluyor. Dolayısıyla bizler de tedirgin oluyoruz. Sağlık açısından bir zararı olup olmadığını bilmiyoruz. Duyduğumuz kadarıyla da yok. Fakat bununla ilgili bir çalışma yapılabilir. Daha önceleri de görüyorduk. Bu sefer daha fazla sıklıkla görmeye başladık. Çekirgelerin büyüklükleri çok farklı. Çocuklar çok korkuyorlar. Çocuğum bir yerinde ufak bir sivilce çıktığı zaman 'acaba beni çekirge mi ısırdı?' diye sormaya başladı. Birkaç gün önce akşam eşim mutfaktan bir ses geldiğini söyledi. Mutfağa girdiğimde hareket eden bir cisim gördüm. Ben ufak bir kuş yavrusu zannettim. Sonra kocaman bir çekirge olduğunu gördüm. Ölçtüm, yaklaşık 10-12 santim civarlarındaydı. Altıncı kata çıkabilecek kadar güçlü bir çekirge. Korkmamızı gerektirecek bir durum var mı? Bu konuda halk olarak bilgilendirilsek iyi olur" dedi.

'Çekirgeler sıcağı çok seviyor'

Çekirge türlerini daha çok İstanbul'un kuzey kesiminde görüldüğünü söyleyen Dikmen, "Hatta geçenlerde İstanbul Havalimanı'nı çekirgeler bastı gibi haberlerde yapıldı. Muhtemelen bu çekirgelerin oradaki çekirgelerle aynı olduğunu düşünüyorum. Bu çekirge beyaz yüzlü çalı çekirgesi denilen bir çekirge türü. Bilimsel ismi ise Decticus albifrons. Bu çekirgelerin genel bir özelliği orman boşluklarında yaşamaları. Ancak son yıllarda İstanbul'un kuzeyinin yapılaşamaya başlaması çekirgelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Aynı zamanda bu çekirgeler sıcağı çok seviyor. Şu an ise bu çekirgelerin ortaya çıkmasının tam zamanı" ifadesini kullandı.

'Çekirgeler normalde zararsızdır'

Dikmen, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu çekirgelerin boyları biraz büyük olur. Ancak uçmaya başladıklarında ufak bir serçe uçuyormuş gibi bir görünüme kavuşur. Bu nedenle böceklere çok aşına olmayan insanlar için bu çekirgeler korkutucu olabilir. Ancak bu çekirgeler normalde çok zararsızdır."

'Vatandaşlarımız tedbir amaçlı direkt temastan kaçınılmalıdır'

Veteriner Hekim Mehmet Arıcı, vatandaşların bu hayvanlara zarar vermemesi yönünde uyarıda bulundu.

Türkiye'de zararlı böcek türünün kısıtlı olduğunu belirten Arıcı, "Sokakta ve evlere giren çekirgelerin genel olarak herhangi bir zararı yok. Ancak bireysel olarak vatandaşların böceğe karşı alerjik bir durumu varsa o zaman kızarıklık ya da kaşıntı yapma durumu olabiliyor. Eve girmesi durumunda vatandaşların yapması gereken hayvana zarar vermeden peçete ile tutup doğaya tekrar salmalarını tavsiye ediyorum. Doğada birçok çekirge türü var. Bunların birçoğu zararsız. Ülkemizde zararlı diyebilecek böcek türü çok kısıtlı. Genel olarak zararlı türler amazon ormanları, Afrika gibi yerlerde bulunmaktadır. Yine de vatandaşlarımız tedbir amaçlı direkt temastan kaçınılmalıdır. Çekirgeler genelde tahıllara zarar verirler. Tarlalarda mahsullere zarar verip, onlarla beslendikleri için çiftçilerin sevmediği hayvanlardır. Sürü şeklinde olduğu zaman tarım hasadına baya bir zararı oluyor. Bundan dolayı ilaçlama yapılıyor. Onun dışında bu hayvanların eve girmelerinden dolayı size bir zararı olmaz" diye konuştu.

Pandemi ile birlikte insanların algısının da değiştiğini ifade eden Arıcı, "Genelde evde olduğumuz için ve evin pencereleri açık olduğu için daha çok dikkatimiz ve algımız değişti. Normalde yaz aylarında yeşillik olan yerlerde bu tür böceklerin görünmesi gayet normaldir" şeklinde konuştu.