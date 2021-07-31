Konya'daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Konya'da, Mehmet Altun tarafından evlerinde tabancayla vurulan Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları, çocukları Serap Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, Sibel Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Barış Dedeoğulları'nın cenazeleri toprağa verildi.

Cinayet şüphelisi aranıyor

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, Türkiye'yi dehşete düşüren saldırıya ilişkin de görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın aileyi bahçede silah zoruyla bir araya getirdiği, bir süre sonra da aile üyelerini kurşun yağmuruna tuttuğu görülüyor.

Dedeoğulları ailesine saldırıp, 7 kişiyi öldüren ve K. ailesinin yakını olduğu belirtilen Mehmet Altun, polis ekiplerince her yerde aranıyor. Polis, Altun'un kaçtığı güzergahlar ve aracını terk edip gittiği bölgelerde çalışmaları yoğunlaştırırken, gözaltındaki 10 kişinin sorgusu ise sürüyor.