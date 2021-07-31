Arazözde can veren orman işçisinin oğlu: Emekliliği gelmişti ama işini sevdiği için kopamıyordu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında arazözde hayatını kaybeden 2 orman işçisinden 53 yaşındaki Yaşar Cinbaş'ın oğlu 23 yaşındaki Mahmut Cinbaş, babasının işini çok seven biri olduğunu belirterek, "Sadece insanlar değil canlılar da yanarak öldü. Allah bunu bilerek yapanlara cezasını versin" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarında arazözlerin, alevlerin arasında kalması sonucu 2 orman işçi hayatını kaybetti.

Orman işçilerinden Yaşar Cinbaş'ın, Manisa Kırkağaç'ın Şair Eşref Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi, Kaymakam Murat Büyükköse ve Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz verdi. Cinbaş'ın oğlu Mahmut Cinbaş ve eşi Havva Cinbaş, uzun süre gözyaşı döktü.

İzmir depreminde de görev yapmış

Evli ve 2 çocuk babası olan Yaşar Cinbaş'ın 29 yıllık ormancı olduğu, son 9 senedir de Kırkağaç Orman Şefliği'nde görev yaptığı öğrenildi. Cinbaş'ın, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından arama- kurtarma ekibinde de görev aldığı belirtildi.

'İşini çok sevdiği için kopamıyordu'

Yaşar Cinbaş'ın oğlu Mahmut Cinbaş, babasının 4 yıl önce emekliliği hak ettiğini belirterek, "Babamla en son bayramın 1'inci günü görüşmüştük. Yanan ormanları kurtarmak isterken hayatını kaybetti. İşini çok seviyordu. Deli dolu bir insandı. İzmir depreminde de AFAD ile görev alan ekipteydi. Emekliliği gelmiş olmasına rağmen çok sevdiği için görevinden kopamıyordu. 24 Ağustos'ta avukatlık ruhsatımı alacaktım ve onu bekliyordu sonrasında 'Emekli olurum artık çalışmam' diyordu" diye konuştu.

Orman yangınlarına da değinen Cinbaş, "Herkesin vicdanına kalmış. Sadece insanlar değil farklı canlılar da yanarak öldü. Allah bunu bilerek yapanlara cezasını versin" dedi.

Yaşar Cinbaş'ın cenazesi, yarın saat 09.00'da evinin önünde helallik alınmasından sonra torağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine gönderilecek.

Öte yandan aynı olayda alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden, evli ve 2 çocuk babası 37 yaşındaki Erdal Tovka'nın da memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde yarın toprağa verileceği belirtildi.