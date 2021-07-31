Adalet Bakanı Gül'den Konya'daki saldırıya dair açıklama: Konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı hakkında "İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya'nın Meram ilçesinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden 7 vatandaşın yakınlarına taziye ziyareti sonrası açıklama yaptı.

Gül, silahlı saldırı ile ilgili, "İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var" ifadelerini kullandı.