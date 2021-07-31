Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da: Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık. Başta Rusya olmak üzere İran ve Ukrayna'dan gelenlerle yangın söndürme uçaklarımızın sayısı 16'yı buldu" açıklamasında bulundu.