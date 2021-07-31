Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da: Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Muğla’da yaptığı incelemelerin ardından halka hitap etti.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- Yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden fidanlarla buluşturacak, orman varlığımıza tekrar kazandıracağız.
- Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık. Başta Rusya olmak üzere İran ve Ukrayna'dan gelenlerle yangın söndürme uçaklarımızın sayısı 16'yı buldu.
- 45 helikopterimiz noktasal söndürmeyi gerçekleştiriyor. 9 insansız hava aracımızla etkin bir şekilde sahadayız.
- (Orman yangınlarında sabotaj şüphesi) Böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız.
Erdoğan, konuşmasının ardından gidip vatandaşlara çay dağıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi Marmaris'teki konuşmasının ardından vatandaşlara çay dağıttı https://t.co/zpbI9YcakS pic.twitter.com/cZr7WO5Hna— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 31, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)