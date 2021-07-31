Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısı olmayı erteleyenleri uyardı

Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 46 yaşındaki Yasin Yavaş, kendisi gibi aşı olmayanları, bugün yarın diye erteleyenleri uyarıyor: “Ben konuyu basite aldım. Kimse aşısını ihmal etmesin." pic.twitter.com/n1AfvE5W4q