Muğla açıklarında biri 4.5, diğeri 3.8 büyüklüğünde iki deprem

AFAD'dan elde edilen bilgilere göre, saat 22.57'de Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.20 km olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 31, 2021
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 44.17 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 31.07.2021, 22:57:55 TSİ
Enlem : 36.3551 N
Boylam : 27.0868 E
Derinlik : 3.20 km
Detay : https://t.co/fpELjIlGJB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Muğla Datça açıklarında 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. Saat 23.10'da meydana gelen depremin şiddeti 3,8 olarak belirtildi. Derinlik ise 7.05 km olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin şiddetini 4.8 olarak duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 31, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 42.68 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 31.07.2021, 23:10:37 TSİ
Enlem : 36.3613 N
Boylam : 27.1053 E
Derinlik : 7.05 km
Detay : https://t.co/iediqXNMlo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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