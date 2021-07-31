Muğla açıklarında biri 4.5, diğeri 3.8 büyüklüğünde iki deprem

AFAD'dan elde edilen bilgilere göre, saat 22.57'de Muğla Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından aynı bölgede 23.10'da gerçekleşen ikinci depremin şiddeti ise 3.8 olarak belirtildi.

AFAD'dan elde edilen bilgilere göre, saat 22.57'de Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.20 km olarak ölçüldü.

​Muğla Datça açıklarında 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. Saat 23.10'da meydana gelen depremin şiddeti 3,8 olarak belirtildi. Derinlik ise 7.05 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin şiddetini 4.8 olarak duyurdu.

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