Ankara Maltepe'de otel yangını

Ankara'nın Çankaya ilçesi Maltepe semtinde Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'ndaki bir otelin çatı katından alevler yükselmeye başladı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bu arada otelin 7. katında mahsur kalan Bilal Duran, uzatılan merdivenle itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ambulansla hastaneye sevk edilen Duran'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangın nedeniyle GMK Bulvarının Anadolu Meydanı-Kızılay yönü trafiğe kapatılırken diğer istikamette araçların geçişi kontrollü olarak sağlandı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışması sonucu söndürdüğü yangın nedeniyle otelin çatı katında maddi hasar meydana geldi.

'56 odamız doluydu'

Otelin sahibi Cevat İlci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın çıktığı sırada şirkette olduğunu ve haberi alır almaz otele geldiğini söyledi.

Yangının bir saatten fazla süren çalışma sonucu söndürüldüğünü belirten İlci, otelin çatı katında asansör dairesi, jeneratör ve baz istasyonunun bulunduğunu, bunlardan herhangi birinde bugüne kadar bir arızayla karşılaşmadıklarını belirtti.

"56 odamız da doluydu" diyen İlci, tüm müşterilerin yaralanmadan tahliye edildiğini ifade etti.

Öte yandan, Ankara İtfaiyesine bağlı merkez ve Kurtuluş istasyonlarından saat 17.53'te olay yerine sevk edilen ekiplerin saat 17.59'da müdahale çalışmalarına başladığı belirtildi.