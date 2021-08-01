Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem

Gece boyunca önce 4.5 büyüklüğünde, ardından aynı bölgede 3.8 ve 4.2 büyüklüğündeki 3 depremin gerçekleştiği Muğla'nın Datça açıklarında bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'a göre, Datça açıklarında saat 07.31'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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