'Konya'daki katliamın nedeni 11 yıllık husumet' iddiası

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırının, iki aile arasında 11 yıl öncesine dayanan bir husumetten kaynaklandığı öne sürüldü.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldüğü katliam, 11 yıl öncesine dayanan bir husumetten kaynaklı.

Habere göre, o dönem iki ailenin birbirlerinden şikayetçi olduğu olay detaylarıyla resmi tutanaklara geçti. Buna göre o tarihte polise giderek ifade veren Ayşe Keleş, şunları söyledi:

"29 Temmuz 2010 günü saat 13.30’da evimizin yakınında bulunan tarlada annem İsmihan Altun ile birlikte biber topluyorduk. Bu esnada komşumuz olan Yaşar Dedeoğulları şahıs geçerken bir anda durarak, anneme doğru el işareti yapıp ‘Yine mi geldin o...’ dedi. Dedeoğulları’nın söylediğini annem duymadı. Bunun üzerine şahsın yanına giderek ‘Neden annemle ilgili böyle konuşuyorsun’ dedim. Aramızda ağız dalaşı oldu, herhangi bir kavgamız olmadı."

Annesi İsmihan Altun ise ifadesinde, "Kızımla birlikte tarlada biber topluyorduk. Kızım bir anda kızgınlık ile Yaşar Dedeoğulları’nın yanına giderek ağız dalaşı yaptılar. Yaşar Dedeoğulları’nın, bana doğru el salayarak ‘O..., yine mi geldin’ dediğini öğrendim. O... dediğini kızım duymuş, ben duymadım. Arkam dönüktü. Davacı ve şikayetçiyim” dedi.

Yaşar Dedeoğulları ise o dönem verdiği ifadesinde, şunları söyledi:

"İsmihan Altun’u tanıyorum. Bahsedilen gün traktörümle evime doğru giderken İsmihan Altun ve kızı Ayşe Keleş’in tarlada biber topladığını gördüm. İsmihan Altun, daha önce kedimi yavrularıyla birlikte götürmüştü. Bu nedenle İsmihan Altun’a ‘Nataşa kedilerimi getir’ dedim. Ardından traktör ile yoluma devam ettim. İsmihan ile kızı ise traktörün arkasında evime kadar gelerek, bana hakaret ettiler. Hiç bir şekilde ‘O...’ demedim. Yalnızca kedilerimi götürdüğünden dolayı ‘Nataşa’ dedim. Yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Bana hakaret ettikleri için asıl ben İsmihan Altun’dan davacı ve şikâyetçiyim."

Koruma kararı

Bu husumet, 12 Mayıs 2021’de tekrar kavga boyutuna taşındı. Bu tarihte Altun ailesi ve yakınlarından oluşan 60 kişilik grup, öldürülen Dedeoğulları Ailesi’nin evini basarak, Yaşar Dedeoğulları’nı, eşini, iki oğlu ve kızlarını darp etti.

Kavgadan sonra Dedeoğulları Ailesi’yle ilgili koruma kararı alındı. Olası bir yakın tehdit durumunda 'çağrı üzerine koruma' verilen Dedeoğulları’nın kaldığı evin giriş noktalarına da güvenlik kameraları yerleştirildi.

Resmi kayıtlara köy kavgası olarak geçen olayda, evi basan 60 kişilik gruptan 6 kişi tutuklandı. Daha sonra yapılan itirazda 6 kişiden 4’ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı, 2’si ise hâlâ tutuklu. Bir türlü dinmeyen bu husumet, önceki gün Dedeoğlulları ailesinden 7 kişinin ölümüyle sonuçlandı.