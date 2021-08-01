Yangın bölgelerinde halk seferberliği

Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine destek olmak için kazmasını, küreğini kapan halk ormanlık alanlara ve toprak yollara çıkarak hem ekiplere yardımcı oluyor hem de su, ayran, tıbbi bakım ihtiyacı, gibi önemli ihtiyaçları karşılamak için çalışıyor. Evini barkını terk etmek zorunda kalan kişiler, söndürme çalışmalarına koşarak ekiplere yardımcı oluyor.

Sık kızıl çam ormanlarının arasında en büyük dertlerden bir tanesi ise ulaşım. Çevre illerden gelen itfaiye ekipleri her ne kadar koordine edilse de orman içerisinde yalnız kalıyorlar. Halk da onlara yardıma motosikletlerle gitti. İki tekerlekli araçlarla hem daha dar alanlardan kolayca geçerek, hem de gidilen alanda park, tıkanma sorunu yaratmadan dağda söndürme çalışması yapanlara yiyecek ve içecek taşımak konusunda da önemli bir harekete imza atıldı.

Sık ormanlar arasında kalındığında özellikle dumandan etkilenen kişi sayısı da bir hayli fazla oldu. Göz ve burun damlaları, yanık kremleri, pastiller ve bilumum ekipman ile kendisini alevlerin arasında çalışanların yanına atan gönüllü ilkyardım ekipleri de söndürme çalışmalarının en önemli parçalarından birisi haline geldi. Gönüllü veterinerler de yangın alanında kaybolan ve etkilenen hayvanların bakımına koştu.

'Hava desteği ile müdahale olmalı'

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Yangın ilk başladığı andan itibaren hava desteği çok acil gerekli diye bahsetmiştim. Bizim tek istediğimiz hava desteği ile yangına müdahale olmalı" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise “Ricam farklı bölgelerde olumsuz bir durum yaşanmaması adına mahalle muhtarlarımızı ve halkımızı ormanlarımızı korumaya davet ediyorum" diye konuştu.