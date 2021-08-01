Karadeniz'e fındık göçü başladı: Vakalar artışa geçti

Karadeniz'de fındık hasat sezonuna sayılı günler kala nüfus yoğunluğu da artmaya başladı. Doğu ve Güneydoğu illerinden yaklaşık 30 bin mevsimlik tarım işçisinin gelmeye başladığı Ordu'da, gurbetçilerin de dönüşü ile nüfusun 1.5 milyonu aşacağı ön görülüyor.

Ordu’da üreticiler, fındık hasadı için geri sayıma başladı. Kentte valilik bünyesinde oluşturulan kurul tarafından 7 Ağustos olarak belirlenen hasat tarihi öncesinde fındık üreticileri de son hazırlıklarını yapıyor.

Fındık hasadının yaklaşmasıyla birlikte kente mevsimlik tarım işçileri de göç etmeye başladı. Yapılan değerlendirmelere göre, bu sezon Doğu ve Güneydoğu illerinden Ordu’ya yaklaşık 30 bin mevsimlik tarım işçisinin geleceği tahmin ediliyor. Bu sayının gurbette yaşayan Orduluların da fındık hasadı için memleketlerine gelmesiyle, kent nüfusunun 1.5 milyonu aşması bekleniyor.

Bugüne kadar kente gelen mevsimlik tarım işçileri Altınordu, Perşembe, Fatsa, Ünye ve Ulubey’deki konaklama alanlarına yerleşmeye başladı. Bu kapsamda Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi sınırları içerisinde kalan konaklama alanına 250 civarında çadır kuruldu. Bu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artacağı ön görülüyor.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, kentte gelecek mevsimlik tarım işçisi sayısının bu yıl 30 bini bulacağını kaydetti. Şehirde fındık hasadının gelmesiyle nüfus yoğunluğunda artış yaşandığına dikkat çeken Akça, şunları söyledi:

“Bayram tatilinin 9 güne çıkması dolayısıyla ve hakikaten il dışında yaşayan birçok kardeşimiz bölgemize geldiler. Akabinde hasat dönemi başladığı için birçok vatandaşımız geri dönmedi. Şehirde zaten bunun verdiği bir kalabalık vardı. Bunun yanı sıra bölgemize 25-30 bin dolayında Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan vatandaşlarımız fındık hasadında çalışmak için gelmeye başlamasıyla, onların da oluşturduğu bir kalabalık oldu. Bu süreçte herkesin koronavirüs tedbirlerine uyması gerekir. Hakikaten şehir çok kalabalıklaştı. Araba çekmeye yer kalmadı, otoparklar ağızlarına kadar dolu, sokaklar, caddeler hıncahınç, alışveriş merkezleri, eğlence merkezleri, sahil dolu. Bu gösteriyor ki; şu anda ilimizde çok yoğun bir kalabalık yaşanıyor. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızın özellikle pandemiyi yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde dikkatli davranmaları ve kurallara uyması gerektiğini düşünüyorum”