Datça'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 11.37'de ve 4.81 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 1, 2021
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 52.96 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 01.08.2021, 11:37:31 TSİ
Enlem : 36.2783 N
Boylam : 27.0533 E
Derinlik : 4.81 km
Detay : https://t.co/9fyo4UVPMX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 52.96 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)