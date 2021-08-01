Datça'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha

Muğla'nın Datça ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 11.37'de ve 4.81 kilometre derinlikte gerçekleşti.

​Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 52.96 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.