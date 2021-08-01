İmamoğlu: Birinin aklından kanalın kenarındaki binalar geçer, bizim de aklımızdan sulama kanalları geçiyor

İBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda İmamoğlu, "Hep böyle doğa ile barış içinde doğanın bereketini toplayan, doğayı alabora eden değil bir dünyayı var etmek çok değerli. Üretmeye, toprağın güzel nimetlerini insanlık için biriktirmeye mecburuz. Bu şehrin beton yuvasına dönmesiyle memleket hiçbir fayda görmez. Bu şehrin topraklarından bereket fışkırdıkça memleketin geleceği teminat altındadır" ifadesini kullandı.

❝Birinin aklından kanalın kenarındaki binalar geçer, bizim de aklımızdan sulama kanalları geçiyor.❞



Yılın ilk hasadını 4.2 milyon fide dağıttığımız çiftçilerle yaptık. 5 milyon kışlık sebze fidesini de ücretsiz dağıtacak, Türkiye’ye örnek olacak çalışmalara devam edeceğiz. pic.twitter.com/7sFuJuoKNi — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) August 1, 2021

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